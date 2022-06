Gualtieri: nessun slittamento dopo 2026 progetti Pnrr (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma – “Sono fiducioso di riuscire a concludere i progetti nei tempi previsti. In alcuni casi ci sono stati degli aumenti dei costi e stiamo intervenendo ma non parliamo di slittamento dei tempi. Confermiamo il 2025 per i progetti per il Giubileo e il 2026 per quelli del Pnrr”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al termine della visita in Campidoglio della Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma – “Sono fiducioso di riuscire a concludere inei tempi previsti. In alcuni casi ci sono stati degli aumenti dei costi e stiamo intervenendo ma non parliamo didei tempi. Confermiamo il 2025 per iper il Giubileo e ilper quelli del”. Così il sindaco di Roma, Roberto, al termine della visita in Campidoglio della Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen. (Agenzia Dire)

