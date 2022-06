Giovani Promesse: la tecnica e la dinamicità di Tyler Adams (Di giovedì 9 giugno 2022) Come ogni settimana, la rubrica di 11contro11 sulle Giovani Promesse, vi porta alla scoperta delle future stelle del calcio mondiale. Dopo aver parlato di Josko Gvardiol, quest’oggi il nostro focus sarà su un altro calciatore del Lipsia. Si tratta di Tyler Adams, centrocampista statunitense molto promettente. La storia di Tyler Adams Nato il 14 febbraio 1999 a Wappingers Falls, Tyler Adams si è avvicinato al mondo del calcio sin dall’età di 11 anni. Cresciuto nella patria del basket NBA, del football e del baseball, il giovane talento a stelle e strisce ha mostrato sin da subito il suo grande talento esordendo in Major League Soccer a soli 16 anni. Cresciuto nelle Giovanili dei New York Red Bulls e dopo aver fatto intravedere tutte ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 9 giugno 2022) Come ogni settimana, la rubrica di 11contro11 sulle, vi porta alla scoperta delle future stelle del calcio mondiale. Dopo aver parlato di Josko Gvardiol, quest’oggi il nostro focus sarà su un altro calciatore del Lipsia. Si tratta di, centrocampista statunitense molto promettente. La storia diNato il 14 febbraio 1999 a Wappingers Falls,si è avvicinato al mondo del calcio sin dall’età di 11 anni. Cresciuto nella patria del basket NBA, del football e del baseball, il giovane talento a stelle e strisce ha mostrato sin da subito il suo grande talento esordendo in Major League Soccer a soli 16 anni. Cresciuto nelleli dei New York Red Bulls e dopo aver fatto intravedere tutte ...

