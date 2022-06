Fabio Turchi-Riakporhe | Preliminare Mondiale IBF cruiser | data | programma | orario | tv | streaming

(Di giovedì 9 giugno 2022) Possibilità davvero importante davanti agli occhi (e ai guantoni) di, che sfiderà questo sabato Richardin quello che viene considerato “World Title Eliminator” dei pesiIBF. In breve: chi vince ha la possibilità di puntare alla cintura iri, a 28 anni, è pronto a questa che è una sfida che si sarebbe dovuta disputare tre mesi fa. Il problema, però, fu il Covid-19 contratto da “Stone Crusher”, che dovette perciò rinunciare (fu nell’occasione sostituito da Deion Jumah, in un confronto tra britannici vinto senza tanti problemi da “The Midnight Train”). 32 anni, di Londra,è arrivato relativamente tardi al professionismo, ma dei 14 combattimenti finora disputati non ne ha perso nessuno. E avrà un alleato importante: il ...

VS Riakporhe doveva svolgersi il 16 Marzo nella medesima sede, ma il match è saltato per l'infezione da Covid che ha colpito il fiorentino. Nel frattempoè guarito e Riakporhe ha ...

"Sono pronto: arrivo da un lungo periodo di preparazione e stavolta partire da sfavorito mi dà quel senso di leggerezza che mi fa vivere con tranquillità la vigilia di un match così importante". Parol ...
Turchi VS Riakporhe doveva svolgersi il 16 Marzo nella medesima sede, ma il match è saltato per l'infezione da Covid che ha colpito il fiorentino. Nel frattempo Fabio è guarito e Riakporhe ha collezio ...