Elicottero scomparso sull’Appennino | a bordo 7 persone | l’ultimo segnale sulle montagne di Modena

Leggi su open.online

(Di giovedì 9 giugno 2022) Sono scattate le ricerchedi uncon settetra le province die Lucca. Il velivolo sarebbe partito questa mattina alle 10 dall’aeroporto di Capannori Tassignano, in provincia di Lucca. Stando all’ultima segnalazione, l’sarebbe arrivato sopra lenel Modenese prima che si perdessero le sue tracce. Il mezzo, un Augusta Koala era diretto a Pavullo del Frignano, in provincia di. Aci sarebbero sei passeggeri, tutti stranieri, e il pilota italiano. Foto: archivio Leggi anche: Trani, scontro in volo tra due ultraleggeri: due morti e ferito grave Jet militare precipita nel Lecchese: morto uno dei piloti, l’altro è in gravi ...