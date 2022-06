Diritti tv Serie A, il Codacons attacca DAZN! (Di giovedì 9 giugno 2022) Diritti tv Serie A, questa la notizia che tiene banco nella giornata di oggi. La nota piattaforma di streaming Dazn, oggi, tramite un comunicato ufficiale, ha reso noto ai propri consumatori le variazioni contrattuali previste per la stagione 2022-23. Variazioni che vanno a discapito degli abbonati, l’aumento della tariffa da 19,99 euro al mese a 29,99 euro ha fatto storcere il naso a tutti i clienti della piattaforma. Questa non è però l’unica novità. Non sarà più possibile condividere con i propri amici o parenti il costo della promozione. Il prodotto sarà infatti fruibile su più dispositivi a patto che siano collegati alla stessa rete wi-fi. L’unico modo per poter godere del prodotto su dispositivi diversi e non collegati alla medesima rete è quella di pagare un abbonamento pls, al costo di 39,99 euro al ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 9 giugno 2022)tvA, questa la notizia che tiene banco nella giornata di oggi. La nota piattaforma di streaming Dazn, oggi, tramite un comunicato ufficiale, ha reso noto ai propri consumatori le variazioni contrattuali previste per la stagione 2022-23. Variazioni che vanno a discapito degli abbonati, l’aumento della tariffa da 19,99 euro al mese a 29,99 euro ha fatto storcere il naso a tutti i clienti della piattaforma. Questa non è però l’unica novità. Non sarà più possibile condividere con i propri amici o parenti il costo della promozione. Il prodotto sarà infatti fruibile su più dispositivi a patto che siano collegati alla stessa rete wi-fi. L’unico modo per poter godere del prodotto su dispositivi diversi e non collegati alla medesima rete è quella di pagare un abbonamento pls, al costo di 39,99 euro al ...

