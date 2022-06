-Darwin Nunez Liverpool | il matrimonio sta per diventare ufficiale

(Di giovedì 9 giugno 2022) -calciatore del Benfica sta per fare uno step successivo cedendo alla corte di Klopp. C’è infatti una base di accordo con il Benfica e adesso stanno per essere sistemati gli ultimi dettagli per perfezionare il trasferimento.era stato accostato nelle scorse settimane a Milan e Juventus, che viste le cifre non possono assolutamente competere con gli Inglesi. Ora ilsta trattando con la società Portoghese per chiudere in fretta l’operazione, si parla di un affare da 100 milioni di euro, tra parte fissa di 80 milioni, più 20 milioni di euro di bonus al raggiungimento di determinati obiettivi di squadra e personali. L’Arsenal è interessato a Dybala: l’argentino è l’alternativa a...

Advertising

MarzioRaffaele : ??ULTIM'ORA LIVERPOOL?? Si parla di entrate in casa reds, la formazione di Kloop sta puntando molto su Darwin Nunez… - apuntobracco : In Portogallo, @Record_Portugal e @abolapt concordano: Darwin Núñez sarà presto il nuovo centravanti del Liverpool.… - OOCaaalciooooo : RT @24Trends_Italia: 1. Meteo Roma - 100mille+ 2. Celtics Warriors - 20mille+ 3. La Brea - 20mille+ 4. Simba La Rue - 10mille+ 5. Nicolò Z… - 24Trends_Italia : 10. Pietro Castellitto - 10mille+ 11. Giornale di Vicenza - 10mille+ 12. Raoul Bova - 10mille+ 13. Origi - 10mille+… - cmercatoweb : Darwin #Nunez ad un passo dal #Liverpool ??: c'è l'accordo?? -

Commenta per primo Dopo Luis Diaz ,. Dopo l'arrivo dell'esterno dal Porto nel mercato invernale per 65 milioni di euro, il Liverpool si prepara ad acquistare la punta del Benfica , per 85 milioni di euro. Entrambi dal ...Liverpool, quasi fatta: cifra monstre per il trasferimento dell'attaccante. Mané verso il Bayern Come riportato da A Bola il trasferimento didal Benfica al Liverpool sarebbe ...L'affondo sul gioiello, già anticipato nei giorni scorsi, è arrivato: accordo ok, le speranze del Milan finiscono qui ...Dopo Luis Diaz, Darwin Nunez. Dopo l'arrivo dell'esterno dal Porto nel mercato invernale per 65 milioni di euro, il Liverpool si prepara ad acquistare la punta del Benfica, per 85 milioni di euro. Ent ...