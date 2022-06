Cyberpunk: Edgerunners, il teaser della serie anime basata sul videogame svela l'uscita su Netflix (Di giovedì 9 giugno 2022) Cyberpunk 2077, il popolare videogame con Keanu Reeves, è la fonte d'ispirazione per la futuristica serie anime Cyberpunk: Edgerunners; il teaser anticipa l'uscita su Netflix. Netflix ha svelato il primo intrigante teaser trailer di Cyberpunk: Edgerunners, serie anime basata sul popolare videogame Cyberpunk 2077, che anticipa la data di uscita dello show, prevista per settembre. Cyberpunk: Edgerunners racconta una storia standalone in 10 episodi su un ragazzo di strada che cerca di sopravvivere in una città del futuro ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 9 giugno 2022)2077, il popolarecon Keanu Reeves, è la fonte d'ispirazione per la futuristica; ilanticipa l'suhato il primo intrigantetrailer disul popolare2077, che anticipa la data didello show, prevista per settembre.racconta una storia standalone in 10 episodi su un ragazzo di strada che cerca di sopravvivere in una città del futuro ...

Advertising

flazia24 : RT @NetflixIT: Da CD PROJEKT RED e Studio Trigger, l'anime CYBERPUNK: EDGERUNNERS segue un ragazzo di strada che cerca di sopravvivere in u… - AkibaGamers : Netflix ha annunciato che la serie CYBERPUNK: EDGERUNNERS dello Studio Trigger debutterà nel mese di settembre. - IlCineocchio : Teaser per #CyberpunkEdgerunners, serie animata dello #StudioTrigger per #Netflix - Raptis52546191 : RT @NetflixIT: Da CD PROJEKT RED e Studio Trigger, l'anime CYBERPUNK: EDGERUNNERS segue un ragazzo di strada che cerca di sopravvivere in u… - Screenweek : #CyberpunkEdgerunners Dietro le quinte della serie dello Studio TRIGGER Il team di CD PROJEKT RED si confronta sull… -