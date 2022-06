COVID, due decessi al Moscati: il punto tra contagi e ricoveri (Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSono deceduti, nella terapia intensiva del COVID Hospital dell’Azienda Moscati, 2 pazienti: un 75enne di Atripalda, ricoverato dal 10 maggio e deceduto ieri notte, e una paziente di 61 anni di Bagnoli Irpino, ricoverata dal 12 aprile, trasferita in terapia intensiva il 15 maggio e deceduta questa mattina. Nelle aree COVID dell’Azienda Moscati sono ricoverati 14 pazienti: 2 nella terapia intensiva del COVID Hospital e 12 nell’Unità operativa di Malattie Infettive della Città ospedaliera. L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 902 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al COVID 121 persone: – 1, residente nel comune di Aiello del Sabato; – 5, residenti nel comune di Altavilla Irpina; – 9, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSono deceduti, nella terapia intensiva delHospital dell’Azienda, 2 pazienti: un 75enne di Atripalda, ricoverato dal 10 maggio e deceduto ieri notte, e una paziente di 61 anni di Bagnoli Irpino, ricoverata dal 12 aprile, trasferita in terapia intensiva il 15 maggio e deceduta questa mattina. Nelle areedell’Aziendasono ricoverati 14 pazienti: 2 nella terapia intensiva delHospital e 12 nell’Unità operativa di Malattie Infettive della Città ospedaliera. L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 902 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al121 persone: – 1, residente nel comune di Aiello del Sabato; – 5, residenti nel comune di Altavilla Irpina; – 9, ...

