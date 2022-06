Ceccarini: “Ci sono segnali evidenti che Mertens dirà addio” (Di giovedì 9 giugno 2022) Mercato Napoli, parla Ceccarini Niccolò Ceccarini si è soffermato sul mercato del Napoli nel corso di Radio Goal, programma in onda su Kiss Kiss Napoli. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 9 giugno 2022) Mercato Napoli, parlaNiccolòsi è soffermato sul mercato del Napoli nel corso di Radio Goal, programma in onda su Kiss Kiss Napoli. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

raspa90 : RT @Fiorentinanews: #Ceccarini: '#Grillitsch operazione che può chiudersi ma dipende da #Torreira. #Dodô? I contatti sono molto stretti. #E… - Fiorentinanews : #Ceccarini: '#Grillitsch operazione che può chiudersi ma dipende da #Torreira. #Dodô? I contatti sono molto stretti… - NapoliFCNews : Ceccarini: 'Concorrenza al Napoli per Barak, si sono fatte avanti Milan e Tottenham' #Napoli #SSCNapoli… - Fiorentinanews : Ceccarini: 'Il contratto di #Italiano e il mercato della #Fiorentina sono argomenti paralleli. Vi dico la situazion… - Fiorentinanews : Ceccarini: “Situazione estremamente critica per Torreira, non ci sono stati passi in avanti. Italiano si sta domand… -