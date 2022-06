Calciomercato Sampdoria: anche i blucerchiati su Gnonto (Di giovedì 9 giugno 2022) Calciomercato Sampdoria: anche i blucerchiati si infilano nella corsa per Gnonto, l’esterno che piace a mezza Serie A e non solo Gnonto è esploso come un dei grandi tormentoni estivi del Calciomercato. E la squadra che oggi ha messo gli occhi su di lui è la Sampdoria. A riportare la vicenda è Tuttosport, portando così a sette le pretendenti: Sassuolo, Fiorentina, Monza e Torino in Italia, Ajax e PSV in Olanda. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 giugno 2022)si infilano nella corsa per, l’esterno che piace a mezza Serie A e non soloè esploso come un dei grandi tormentoni estivi del. E la squadra che oggi ha messo gli occhi su di lui è la. A riportare la vicenda è Tuttosport, portando così a sette le pretendenti: Sassuolo, Fiorentina, Monza e Torino in Italia, Ajax e PSV in Olanda. L'articolo proviene da Calcio News 24.

