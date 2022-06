Cagliari, Joao Pedro verso il Torino: oggi incontro tra i due club (Di giovedì 9 giugno 2022) Calciomercato Cagliari: Joao Pedro è sempre più lontano dai rossoblù che oggi incontreranno il Torino per trattare Le strade del Cagliari e di Joao Pedro sono destinate a separarsi. Nella giornata di oggi, come riportato da Gianluca Di Marzio, la dirigenza del club rossoblù incontrerà il Torino per proseguire la trattativa per la cessione dell’italobrasiliano. Una notizia non proprio esaltante per i tifosi Cagliaritani il giorno dopo l’arrivo del nuovo allenatore Fabio Liverani. I corteggiamenti della squadra granata non sono una novità per Joao Pedro. Il capitano del Cagliari non resterà in Serie B con la squadra isolana, come ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Calciomercatoè sempre più lontano dai rossoblù cheincontreranno ilper trattare Le strade dele disono destinate a separarsi. Nella giornata di, come riportato da Gianluca Di Marzio, la dirigenza delrossoblù incontrerà ilper proseguire la trattativa per la cessione dell’italobrasiliano. Una notizia non proprio esaltante per i tifositani il giorno dopo l’arrivo del nuovo allenatore Fabio Liverani. I corteggiamenti della squadra granata non sono una novità per. Il capitano delnon resterà in Serie B con la squadra isolana, come ...

