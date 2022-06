Bianchi: “La scuola con le porte chiuse, dove non vola una mosca non è la mia scuola. Quella affettuosa è quella che non lascia indietro chi prende 4” (Di giovedì 9 giugno 2022) “La scuola con il corridoio e le porte chiuse, dove non vola una mosca, non è la mia scuola". Così il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, in un'intervista a Skuola.net. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 9 giugno 2022) “Lacon il corridoio e lenonuna, non è la mia". Così il ministro dell'Istruzione, Patrizio, in un'intervista a Skuola.net. L'articolo .

Advertising

SkyTG24 : Bianchi a Sky TG24: 'Mascherina a scuola è simbolo di sicurezza per tutti' - NicolaPorro : #Mascherine a #scuola, regole da non credere. E sentite un po' cosa ha risposto il ministro #Bianchi ???? - orizzontescuola : Bianchi: “La scuola con le porte chiuse, dove non vola una mosca non è la mia scuola. Quella affettuosa è quella ch… - SatiLeaks : RT @NicolaPorro: #Mascherine a #scuola, regole da non credere. E sentite un po' cosa ha risposto il ministro #Bianchi ???? - VisionProfond : RT @LucioMalan: Per il ministro Bianchi 'mascherina a scuola simbolo di sicurezza'. I nostri figli non sono simboli. Se vuole, i simboli li… -