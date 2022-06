Bce: tensione sui titoli di Stato, Btp al 3,5% (Di giovedì 9 giugno 2022) Forte tensione sui titoli di Stato europei e soprattutto su quelli dei Paesi storicamente sotto la pressione della speculazione dopo le decisioni della Bce: il rendimento del Btp a 10 anni italiano ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 giugno 2022) Fortesuidieuropei e soprattutto su quelli dei Paesi storicamente sotto la pressione della speculazione dopo le decisioni della Bce: il rendimento del Btp a 10 anni italiano ...

Advertising

fisco24_info : Bce: tensione sui titoli di Stato, Btp al 3,5%: Aggiorna massimi dal 2018 - Musso___ : 'Nell’ambito del mandato della BCE, in condizioni di tensione, la flessibilità rimarrà un elemento della politica m… - miagmarsuren : RT @brotto_marco: #Spread (la BCE non chiude, come mai? Strategia della tensione che puntella 'il migliore'...) - DamatoRicardo : RT @brotto_marco: #Spread (la BCE non chiude, come mai? Strategia della tensione che puntella 'il migliore'...) - brotto_marco : #Spread (la BCE non chiude, come mai? Strategia della tensione che puntella 'il migliore'...) -