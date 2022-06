Bce | da luglio stop a Quantitative Easing e rialzo dei tassi d’interesse

Advertising

classcnbc : +++#BCE???? lascia i tassi d'interesse invariati allo 0%. La Banca Centrale indica un aumento dei tassi da 25 pb a luglio - Agenzia_Ansa : DIRETTA | La Bce ha deciso 'di porre fine agli acquisti netti di titoli attraverso il programma App dal 1 luglio 20… - HuffPostItalia : Bce a luglio termina acquisti bond e alza tassi. Spread in forte rialzo - messveneto : Bce, Lagarde annuncia il primo rialzo dei tassi da undici anni: A luglio aumento di 25 punti base al costo del dena… - ___________Luca : RT @intesasanpaolo: ?? Su #CommentoFlash: la BCE definisce la tabella di marcia: chiusura dell’APP al 1° luglio e rialzo di 25pb nella riuni… -

La Banca centrale europea va verso la stretta. Aci sarà un incremento di 25 punti base dei tassi d'interesse. Il primo da undici anni, e con decisione unanime. Il primofinirà il piano di acquisto di titoli pubblici e privati (Asset purchase programme, App), e poi arriveranno rialzi per tutto il resto dell'anno. Quattro, da 25 punti base, per mitigare le ...La presidente dallaha evidenziato che non si aspetta che il primo rialzo diavrà un immediato effetto su inflazione e che è ancora troppo presto per individuare un tasso neutrale. "...La BCE ha mantenuto i tassi in attesa, come ampiamente previsto, ma dichiarando un rialzo di 25 punti base (0,25%) nel mese di luglio, il primo rialzo dopo oltre 10 anni. Il fiber inizialmente è sceso ...(Adnkronos) – Come previsto, nella riunione di giugno il Consiglio direttivo della Bce ha tenuto – per l’ultima volta ... a partire dal primo luglio. A spingere l’Eurotower verso il primo rialzo, ...