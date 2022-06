Advertising

sportli26181512 : Atalanta, in arrivo il primo colpo: Ha già le idee chiare l'Atalanta su come investire i 14 milioni di euro che pot… - psb_original : Calciomercato Modena - Vicino l'arrivo dall'Atalanta del giovane difensore Giorgio Cittadini #SerieB - RobertoCucchi_ : @mike_fusco Ti ricordo che arrivó anche Soldà. Dall’Atalanta - Datafriedkin : RT @marifcinter: Ad #Salernitana: '#Ederson? C'è interesse da parte dell'Inter e c'è offerta tangibile dell'Atalanta. Stiamo dialogando con… - BartAprile : RT @marifcinter: Ad #Salernitana: '#Ederson? C'è interesse da parte dell'Inter e c'è offerta tangibile dell'Atalanta. Stiamo dialogando con… -

Tutto Lega Pro

Il primo annuncio del Cesena Fc in vista della stagione 2021 - 2022 è in. Tra oggi e sabato Stefano Stefanelli diventerà ufficialmente il nuovo direttore sportivo ...Bergamo in casa dell'... l'eventualedi Solbakken, potrebbe aprire nuovi scenari e la cessione dell'ex Genoa non ... Il contratto dell'exscade nel 2024 ma presto le parti si incontreranno per discutere il ... Modena, primo colpo per la B: in arrivo Cittadini dall'Atalanta L'ad nerazzurro oggi è stato avvistato con diversi agenti di mercato visto che ci sono diverse trattative in ballo.Alla ricerca di «qualche top giocatore per alzare subito il valore dell'Atalanta»: ma l’ostacolo è il prezzo. Oppure rifondare la squadra con i giovani ...