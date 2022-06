Asia Argento | le parole strazianti della nota attrice commuovono il web – FOTO

Advertising

CaffeFou : La confessione di Asia Argento: 'Un anno senza droga e alcool' #asiaargento #9giugno - il1Oagosto : Vladimir Luxuria che fa la sua solita morale su quanto la sentenza Depp-Heard sancisca come bugiarde le donne che d… - Epidauro_ : Rara foto di asia argento con quello che fa stranger things - Ayralih10 : @caughtupinabind Asia Argento dei poveri,infermiera di sto cazzo o frangetta tagliata di merda, chiunque tu sia apr… - nikitaabasso : Dobbiamo decidere perché c'è chi la chiama Asia Argento dei poveri E chi Ludmilla Dobbiamo scegliere ???? #JERU -

ilGiornale.it

... Regno Unito e altri Paesi, incluse attrici divenute nel tempo star di prima grandezza quali Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Ashley Judd, Salma Hayek,La donna era la terza, dopoe Ambra Battilana, ad aver denunciato l'ex produttore. L'aggressione era avvenuta nel febbraio 2013 a Los Angeles presso l'hotel di Beverly Hills: il ... La confessione di Asia Argento: "Un anno senza droga e alcool" Su Instagram l'attrice ha rivelato di avere detto basta ad alcool e droga un anno fa: "Ho ritrovato il desiderio di smettere di farmi del male" ...Asia Argento non ha mai avuto paura di dire in faccia la verità (la sua verità), in maniera diretta e anche brutale. In passato la sua schiettezza le è costata non pochi problemi, e nel suo ...