Alessi | i suoi 100 anni in mostra e le posate con Virgil Abloh

La storia diè un pò la storia di tutti noi. E delle nostre case. Degli oggetti che abbiamo imparato a maneggiare da bambini, e riconoscere da adulti. Dallo spremiagrumi che sembra un ragno disegnato da Philippe Starck, all'imbuto con la faccia di Pinocchio di Stefano Giovannoni, passando per il cavatappi Anna G di Alessandro Mendini (tra i prodotti in assoluto più richiesti del brand) al porta pane con i bimbi stilizzati. Oggetti che accompagnano il nostro quotidiano, che con il tempo sono divenuti simboli del design internazionale, alla portata di tutti e con lo scopo di migliorare la vita di tutti i giorni. Non è questa forse il senso del design?