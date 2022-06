Wta Nottingham 2022, Giorgi-Dart sospesa per pioggia e rinviata a domani (Di mercoledì 8 giugno 2022) E’ stata sospesa per pioggia la sfida del secondo turno del Wta di Nottingham 2022 tra Camila Giorgi e Harriet Dart. Il primo set era andato all’azzurra per 7-5, mentre la beniamina di casa si era aggiudicata il secondo per 6-4. A dir la verità le condizioni non sembravano tali da portare ad una sospensione. Non appena è terminato il secondo parziale, tuttavia, il giudice arbitro è entrato in campo e ordinato lo stop. Attualmente sugli spalti di Nottingham sono aperti gli ombrelli, mentre in cielo spicca uno splendido arcobaleno. Seguiranno aggiornamenti. UFFICIALE: Prosecuzione del match rinviata a domani, giovedì 9 giugno. Le due giocatrici erano state richiamate in campo, ma una volta resosi conto che sarebbe stato impossibile far ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) E’ stataperla sfida del secondo turno del Wta ditra Camilae Harriet. Il primo set era andato all’azzurra per 7-5, mentre la beniamina di casa si era aggiudicata il secondo per 6-4. A dir la verità le condizioni non sembravano tali da portare ad una sospensione. Non appena è terminato il secondo parziale, tuttavia, il giudice arbitro è entrato in campo e ordinato lo stop. Attualmente sugli spalti disono aperti gli ombrelli, mentre in cielo spicca uno splendido arcobaleno. Seguiranno aggiornamenti. UFFICIALE: Prosecuzione del match, giovedì 9 giugno. Le due giocatrici erano state richiamate in campo, ma una volta resosi conto che sarebbe stato impossibile far ...

