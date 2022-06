William Regal | “Con il BCC sto vivendo un periodo magnifico”

(Di mercoledì 8 giugno 2022)è uno degli ultimi ad aver fatto l’oramai “consueto” passaggio dalla WWE alla AEW. Per lui non c’è stato un ruolo all’interno del backstage ma è diventato subito il capo di una nuova stable, la “Blackpool Combat Club“. In una recente intervista ha dichiarato di sentirsi “rinato” nuovamente all’interno di questo business. A new life “Mi hanno chiesto di far parte del progetto ed ho accettato subito. Il tutto funziona perche’ non recitiamo… anzi, crediamo in quello che diciamo e facciamo. Stiamo integrando il giovane Wheeler grazie all’esperienza degli altri due membri. E’ stato piu’ Brian ad aiutare me che il contrario. John invece mi è piaciuto sin dal primo momento. C’è qualcosa di mistico in lui. Stouno dei momenti piu’ magici della mia carriera da manager”.

William Regal ha voluto fare chiarezza su quanto accaduto nel 1997, quando venne buttato fuori da un aereo e si ritrovò in una cella di prigione. Butch potrebbe non essere un nome familiare nel wrestling professionistico, ma l'ex "Bruiserweight" ha in mente di imprimere il suo nome a tutti. Durante un'intervista a Metro.co, l'ex Pete Dunne ha p ...