Via le sanzioni e le mine. Mosca fissa il riscatto del grano ucraino (Di mercoledì 8 giugno 2022) La mediazione turca fa da sponda alla Russia, mentre l'Ucraina si oppone per paura di attacchi ai porti. Maurizio Martina (Fao) a Huffpost: "Inaccettabile far deperire 20 milioni di tonnellate con la fame che c'è, lo stiamo trasformando in farina per conservarlo più a lungo, ma non c'è tempo da perdere" Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 8 giugno 2022) La mediazione turca fa da sponda alla Russia, mentre l'Ucraina si oppone per paura di attacchi ai porti. Maurizio Martina (Fao) a Huffpost: "Inaccettabile far deperire 20 milioni di tonnellate con la fame che c'è, lo stiamo trasformando in farina per conservarlo più a lungo, ma non c'è tempo da perdere"

