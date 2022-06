Vertice ad Ankara fra Cavusoglu e Lavrov sul grano Mosca | ' Sminate i porti e non attaccheremo' Kiev | ' Non vi crediamo'

(Di mercoledì 8 giugno 2022) La Turchia afferma la 'preparazione tecnica' per creare corridoi sicuri per il trasporto didaidell'Ucraina attraverso il mar Nero 'sarà completata il prima possibile'. La Russia assicura ...

In pratica un'intesa trae Mosca c'è , manca però il fondamentale assenso dell'Ucraina, ... sempre più insostituibile per il presidente Recep Tayyip Erdogan, ha proposto una Istanbul ...adfra il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu e l'omologo russo Serghei Lavrov. 'Siamo pronti a lavorare per mettere in sicurezza l'uscita delle navi dai porti dell'Ucraina, ...Prima con dialoghi, poi con vertici diplomatici, adesso con il tentativo (qualcuno la chiama giustamente “scommessa”) di superare la crisi del grano innescata dal blocco delle materie prime in Ucraina ...Incontro sull’export del grano contro il rischio di emergenza alimentare. Le mosse dei ministri russo e turco. Ma gli ucraini non possono fidarsi di Mosca ...