Vaiolo scimmie | Oms | ' no vaccinazione di massa | in arrivo linee guida'

Milano, 8 giu. (Adnkronos Salute) - "L'Organizzazione mondiale della sanità sconsiglia la vaccinazione di massa contro il Vaiolo delle scimmie", ha ribadito il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante il periodico briefing per la stampa. Laddove disponibili, ha spiegato, i pochi vaccini vengono utilizzati per proteggere chi potrebbe essere esposto all'infezione, come gli operatori sanitari e il personale di laboratorio. "La vaccinazione post-esposizione" al Monkeypox virus, "da somministrare idealmente entro i 4 giorni successivi - ha ricordato il Dg - può essere presa in considerazione da alcuni Paesi per i contatti stretti a più alto rischio, come partner sessuali, familiari e operatori sanitari". Per supportare gli Stati che registrano focolai nel contenimento della ...

