Un' auto travolge la folla a Berlino | c' è un morto e vari feriti

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Paura adove un veicolo ha travolto dei passanti. Il bollettino è dei peggiori: una persona è morta e altre otto sono rimaste ferite nella'incidente andato in nei pressi del viale Kurfuerstendamm della capitale della Germania. Il veicolo si è fermato in parte sul marciapiede, in parte in un negozio. Gli aggiornamenti sono stati forniti dal portavoce della polizia della città tedesca, Martin Dams: il conducente del mezzo è stato fermato, mentre non è chiaro se si sia trattato di un'azione intenzionale e se la persona alla guida abbia perso il controllo del veicolo. La persona sarà subito interrogata. We think we have witnessed a terrorist attack here in Berlin we're not sure there's a lot of people dead bodies all over the place we've seen a car that came down the road and ended up in a storefront covering three city blocks it's pretty horrific. #berlin ...