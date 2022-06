Una Vita, anticipazioni 9 giugno: a servizio da Genoveva e Aurelio arriva Luzdivina. Ramòn non gradisce il discorso di Felipe in memoria di Antonito (Di mercoledì 8 giugno 2022) Una Vita, anticipazioni 9 giugno: come proseguirà la telenovela spagnola? Conosceremo un nuovo personaggio e ci sarà un nuovo scontro tra Ramòn e Felipe. Una Vita, anticipazioni 9 giugno: Marcelo propone una cuoca ai padroni Ecco che, per decisione del maggiordomo dei Quesada, entra in scena Luzdivina Suarez Rebollo, il nuovo personaggio che abbiamo annunciato nell’incipit. Che tipo sarà? Che rapporto avrà con Marcelo e i malvagi coniugi? Felipe non ottiene l’approvazione di Ramòn per il suo discorso su Antonito Felipe scrive un messaggio da leggere quando sarà inagurata l’ormai “famosa” piazza in ricordo di Antonito. Legge prima il ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 8 giugno 2022) Una: come proseguirà la telenovela spagnola? Conosceremo un nuovo personaggio e ci sarà un nuovo scontro tra. Una: Marcelo propone una cuoca ai padroni Ecco che, per decisione del maggiordomo dei Quesada, entra in scenaSuarez Rebollo, il nuovo personaggio che abbiamo annunciato nell’incipit. Che tipo sarà? Che rapporto avrà con Marcelo e i malvagi coniugi?non ottiene l’approvazione diper il suosuscrive un messaggio da leggere quando sarà inagurata l’ormai “famosa” piazza in ricordo di. Legge prima il ...

