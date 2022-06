Ultime Notizie Serie A: luce azzurra in fondo al tunnel, ipotesi spareggio per lo scudetto, Dybala vede l’Inter (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 18.45 – Krause vuole la A – Il Parma si prepara per la prossima stagione, il patron fissa gli obiettivi: «Vogliamo tornare il prima possibile nella massima Serie». Le parole 17.45 – Antun nella sede dell’Inter – Possibile punto di svolta nella trattativa tra Dybala e i nerazzurri: il suo procuratore ha raggiunto la sede del club. La notizia 16.00 – I convocati di Mancini – Gli azzurri sfidano l’Inghilterra, il commissario tecnico ha deciso di rimandare a casa il difensore Bonucci e l’attaccante Belotti. La lista 14.30 – Parla Koulibaly – «Al momento non so nulla, però vorrei conoscere il mio futuro»: così il difensore del Napoli a proposito ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 18.45 – Krause vuole la A – Il Parma si prepara per la prossima stagione, il patron fissa gli obiettivi: «Vogliamo tornare il prima possibile nella massima». Le parole 17.45 – Antun nella sede del– Possibile punto di svolta nella trattativa trae i nerazzurri: il suo procuratore ha raggiunto la sede del club. La notizia 16.00 – I convocati di Mancini – Gli azzurri sfidano l’Inghilterra, il commissario tecnico ha deciso di rimandare a casa il difensore Bonucci e l’attaccante Belotti. La lista 14.30 – Parla Koulibaly – «Al momento non so nulla, però vorrei conoscere il mio futuro»: così il difensore del Napoli a proposito ...

