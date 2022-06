Ultime Notizie – Forum Comunicazione, domani Digital Communication Day (Di mercoledì 8 giugno 2022) domani, giovedì 9 giugno, a Roma si concluderà la XV edizione del Forum Comunicazione. L’evento, di cui Adnkronos è main media partner, si svolgerà presso il Palazzo dell’Informazione Adnkronos, in Piazza Mastai 9 in Roma, e sarà trasmesso in live streaming sul sito www.Comunicazioneitaliana.tv. Il Digital Communication Day è la giornata del Forum Comunicazione dedicata ai temi della Comunicazione e del marketing. Una giornata dedicata a sessioni phygital talk alle quali parteciperanno direttori Comunicazione e marketing, public affairs e csr, e opinion leader che si confronteranno sul presente e sul futuro della Comunicazione d’impresa, della Comunicazione istituzionale, del ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 giugno 2022), giovedì 9 giugno, a Roma si concluderà la XV edizione del. L’evento, di cui Adnkronos è main media partner, si svolgerà presso il Palazzo dell’Informazione Adnkronos, in Piazza Mastai 9 in Roma, e sarà trasmesso in live streaming sul sito www.italiana.tv. IlDay è la giornata deldedicata ai temi dellae del marketing. Una giornata dedicata a sessioni phygital talk alle quali parteciperanno direttorie marketing, public affairs e csr, e opinion leader che si confronteranno sul presente e sul futuro dellad’impresa, dellaistituzionale, del ...

Advertising

sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - zazoomblog : Ultime Notizie – La Coppa Davis a Bologna dopo 46 anni dal 13 al 18 settembre - #Ultime #Notizie #Coppa #Davis - RedazioneDedalo : Palermo - Istituto Arrupe e progetto “Fami Prisma”: concluse le lezioni del corso per giovani leader… -