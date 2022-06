Ucraina, rabbino capo Mosca fuggito da Russia: non voleva sostenere invasione (Di mercoledì 8 giugno 2022) Le autorità russe facevano pressioni affinché anche lui si esprimesse pubblicamente a favore 'dell'operazione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 8 giugno 2022) Le autorità russe facevano pressioni affinché anche lui si esprimesse pubblicamente a favore 'dell'operazione ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il rabbino capo di Mosca, Pinchas Goldschmidt, è fuggito dalla Russia dopo essere stato sottoposto a pres… - bepperoca : RT @fanpage: Il rabbino capo di Mosca, Pinchas Goldschmidt, è fuggito dalla Russia dopo essere stato sottoposto a pressioni per sostenere l… - askanews_ita : Contrario alla guerra in #Ucraina, scappa da #Mosca il #Rabbino capo - News24_it : Zelensky: 'In Ucraina morti 31mila soldati russi'. Rabbino capo di Mosca fugge da Russia - QUOTIDIANO NAZIONALE - Jacknero62 : RT @lanf64: Il rabbino capo di #Mosca, Pinchas Goldschmidt, è fuggito dalla #Russia dopo essere stato sottoposto a pressioni per sostenere… -