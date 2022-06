Sonego-Struff sospesa per pioggia a Stoccarda: a che ora inizia la prosecuzione, programma, tv, streaming (Di mercoledì 8 giugno 2022) A Stoccarda, in Germania, per quanto riguarda il torneo ATP 250 di tennis domani, giovedì 9 giugno, si disputeranno gli ultimi match degli ottavi del tabellone principale di singolare maschile e si completerà l’incontro interrotto oggi per pioggia con l’azzurro Lorenzo Sonego in vantaggio contro il tedesco Jan-Lennard Struff per 7-6 (2) *3-4. Sarà possibile seguire il match tra Lorenzo Sonego e Jan-Lennard Struff in diretta tv su Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis e su SuperTennisTV, mentre la diretta streaming verrà assicurata da SkyGo, Now e SuperTenniX. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Lorenzo Sonego e Jan-Lennard Struff. programma ATP 250 Stoccarda 9 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) A, in Germania, per quanto riguarda il torneo ATP 250 di tennis domani, giovedì 9 giugno, si disputeranno gli ultimi match degli ottavi del tabellone principale di singolare maschile e si completerà l’incontro interrotto oggi percon l’azzurro Lorenzoin vantaggio contro il tedesco Jan-Lennardper 7-6 (2) *3-4. Sarà possibile seguire il match tra Lorenzoe Jan-Lennardin diretta tv su Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis e su SuperTennisTV, mentre la direttaverrà assicurata da SkyGo, Now e SuperTenniX. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Lorenzoe Jan-LennardATP 2509 ...

