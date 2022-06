Roger Balduino torna all’Isola dei Famosi | spunta un nuovo e imbarazzante problema di salute

Advertising

blogtivvu : “Ho un segreto pazzesco”: Roger Balduino e il suo ‘problemino’ dopo l’Isola #isola - blogtivvu : Roger ed Estefania hanno finto all’Isola: Balduino vuota il sacco, Vladimir svela un retroscena #isola - angeliquepoison : RT @angeliquepoison: #RogerBalduino/ Infortunio caviglia e ritiro dall’Isola: Playa Sgamadissima ‘gufata’? - infoitcultura : ROGER BALDUINO/ 'Potevo anche tagliare il piede, volevo restare all'Isola dei Famosi' - infoitcultura : Isola dei Famosi 2022, la frase choc di Roger Balduino: «Potevo anche tagliare il piede ma volevo rimanere là» -

Nella puntata di ieri di Pomeriggio 5,, reduce dall' Isola dei Famosi dopo il ritiro "per questioni mediche", è stato protagonista della parte dedicata al reality ed ai suoi protagonisti. Barbara d'Urso ha prontamente ...Clemente Russo e Guendalina Tavassi si sono scagliati contro due ex naufraghi dell'Isola dei Famosi. Guendalina Tavassi, Clemente Russo esono stati ospiti a Pomeriggio Cinque, dove il brasiliano ha cercato di passare per vittima di Estefania Bernal. I due si sono scagliati contro di lui. Guendalina Tavassi e Clemente ...Roger ed Estefania hanno finto all'Isola: Balduino vuota il sacco, Vladimir Luxuria svela un retroscena da Barbara d'Urso.Guendalina Tavassi, Clemente Russo e Roger Balduino sono stati ospiti a Pomeriggio Cinque, dove il brasiliano ha cercato di passare per vittima di Estefania Bernal. I due si sono scagliati contro di l ...