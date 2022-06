Referendum sulla giustizia, tutto quello che c’è da sapere sui 5 quesiti di domenica prossima (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il prossimo 12 giugno, 51,5 milioni di elettori saranno chiamati al voto. È il primo Referendum abrogativo indetto nel nostro Paese dal 2016, quando si era andati al voto per decidere se abrogare la norma che prorogava le concessioni per l’estrazione degli idrocarburi. Un voto passato alla stampa come il Referendum delle trivelle. Allora non si era raggiunto il quorum: era andato a votare solo il 31,8 per cento degli aventi diritto. Anche per questo Referendum il quorum sembra lontano, tanto che Matteo Salvini, uno dei suoi promotori, ha accusato i media di aver scelto di non parlare: «Lo sconcio è la censura, il silenzio, il bavaglio che vengono nascosti da troppe televisioni e troppi politici mentre è solo un’occasione storica per milioni di italiani per far le riforme che la politica non ha fatto in trent’anni». I ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il prossimo 12 giugno, 51,5 milioni di elettori saranno chiamati al voto. È il primoabrogativo indetto nel nostro Paese dal 2016, quando si era andati al voto per decidere se abrogare la norma che prorogava le concessioni per l’estrazione degli idrocarburi. Un voto passato alla stampa come ildelle trivelle. Allora non si era raggiunto il quorum: era andato a votare solo il 31,8 per cento degli aventi diritto. Anche per questoil quorum sembra lontano, tanto che Matteo Salvini, uno dei suoi promotori, ha accusato i media di aver scelto di non parlare: «Lo sconcio è la censura, il silenzio, il bavaglio che vengono nascosti da troppe televisioni e troppi politici mentre è solo un’occasione storica per milioni di italiani per far le riforme che la politica non ha fatto in trent’anni». I ...

