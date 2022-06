Quando Zazzaroni disse | Se tre squadre tra Salernitana | Empoli e Spezia si salvano | mi dimetto

Advertising

MarcoReNer_azz : RT @gianpy_italy: @AFGiudice Quando il CorSport fallirà, brinderemo alla faccia tua e di Zazzaroni. - gianpy_italy : @AFGiudice Quando il CorSport fallirà, brinderemo alla faccia tua e di Zazzaroni. - catty8323 : @NandoPiscopo1 @saIva___ Mi intrometto dicendo che quando un paio di mesi fa zazzaroni e Linus hanno detto che prat… - BullaInterista : @iN3ViTaBiLi @JedHemlock @LucaBen80 Quindi Zazzaroni solo quando conviene è affidabile? - LuigiPalladin10 : @_ElPrincipe22 Adesso Zazzaroni magicamente ritorna ad essere affidabile, quando parlava dei disastri dell’Inter tutti a denigrarlo????. -

"Zazà" Ivan, è uno e quadruplo: sta,ci sta, al "Corriere dello Sport", alla direzione, ai microfoni di Radio Dj, in giuria a Ballando con le stelle( Rai 1) e infine a Tiki - Taka - ...A Radio Punto Nuovo è intervenuto Ivan,direttore del Corriere dello Sport. " Napoli So che devono ridurre il monte stipendi, ... Temevo fosse cambiatofirmò per il Napoli perché non lo ...Il direttore sportivo della Lazio Tare ha voluto rispondere all'accusa di tradimento pervenutagli da Senad Lulic ...La polacca sceglie le sirene degli stipendi faraonici altrove. La capitana, invece, conferma. la scelta di cuore in biancorosso ...