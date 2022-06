Qatar 2022, rischio esclusione per l’Ecuador: i documenti che inchiodano la nazionale! (Di mercoledì 8 giugno 2022) La sconfitta con la Macedonia del Nord ha di fatto chiuso ogni nostro sogno di vedere un Mondiale per la prima volta incollati al camino, precludendoci e sbarrandoci la strada verso Qatar 2022. Abbiamo cominciato ad appigliarci ad ogni sogno possibile, come quello dell’esclusione di qualche squadra già qualificatasi, la qual cosa permetterebbe di fatto un ripescaggio dal quale noi avremmo potuto avere qualche chance in più, essendo tra le nazionali escluse quella con il ranking più alto. Ma Gravina, prima dell’esordio in Nations League aveva chiaramente escluso qualsiasi condizione a noi favorevole. Byron Castillo Ecuador (Photo by Jose Jacome – Pool/Getty Images)L’ Ecuador potrebbe seriamente dire addio alla Coppa del Mondo. La storia di Byron Castillo, calciatore ecuadoriano o almeno spacciato per tale dalla federazione ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 8 giugno 2022) La sconfitta con la Macedonia del Nord ha di fatto chiuso ogni nostro sogno di vedere un Mondiale per la prima volta incollati al camino, precludendoci e sbarrandoci la strada verso. Abbiamo cominciato ad appigliarci ad ogni sogno possibile, come quello dell’di qualche squadra già qualificatasi, la qual cosa permetterebbe di fatto un ripescaggio dal quale noi avremmo potuto avere qualche chance in più, essendo tra le nazionali escluse quella con il ranking più alto. Ma Gravina, prima dell’esordio in Nations League aveva chiaramente escluso qualsiasi condizione a noi favorevole. Byron Castillo Ecuador (Photo by Jose Jacome – Pool/Getty Images)L’ Ecuador potrebbe seriamente dire addio alla Coppa del Mondo. La storia di Byron Castillo, calciatore ecuadoriano o almeno spacciato per tale dalla federazione ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Qatar 2022, sfuma il sogno dell'Ucraina, ai Mondiali si qualifica il Galles . La finale playoff a Cardiff v… - DiMarzio : #Calciomercato | #Caicedo non verrà riscattato dall' @Inter, torna al @GenoaCFC. Possibile futuro in #Qatar - sportface2016 : #Italia, #Mancini spera ancora: 'Se ci sarà il ripescaggio ai #Mondiali ci faremo trovare pronti. E' già successo i… - direpuntoit : Il verdetto finale per il caso #Castillo atteso il #10giugno. #Fifa sta valutando due nuovi documenti contro il dif… - PropagandaRigh1 : Solo per costruire gli stadi 6.500 morti e 24.000 feriti, praticamente un bollettino di guerra. Diritti civili ine… -