Palermo, candidato al Consiglio comunale accusato di patto con la mafia (Di mercoledì 8 giugno 2022) . Arrestate altre due persone risultate coinvolte nell'indagine A pochi giorni dalle elezioni, un terremoto si è scatenato a Palermo. Un candidato al Consiglio comunale è stato accusato di aver stretto un patto elettorale con la mafia. Si tratta di Pietro Polizzi, 52 anni di forza Italia. Insieme a lui, sono accusati di scambio di voti un suo collaboratore, Manlio Porretto, 67 anni, e Agostino Sansone, 73 anni. Il fratello di quest'ultimo in passato aveva dato ospitalità al boss Riina durante la latitanza. La Polizia ha arrestato per voto di scambio politico-mafioso #PietroPolizzi, candidato di #ForzaItalia al Consiglio comunale di #Palermo. Secondo la Procura, avrebbe stretto un

