Napoli, senti Koulibaly: l’ha detto sul rinnovo! (Di mercoledì 8 giugno 2022) Archiviata un’altra stagione con il Napoli, Kalidou “K2” Koulibaly si affaccia a programmare le uscite con la sua nazionale, il Senegal, per concludere la stagione e finalmente partire in vacanza. Proprio dal ritiro della nazionale africana, il capitano in pectore degli azzurri ha avuto modo di poter parlare della situazione contrattuale che lo lega al capoluogo campano e di quali sono gli sviluppi in merito ad un probabile rinnovo o, nella malaugurata ipotesi per i tifosi azzurri, di un suo addio. Koulibaly Napoli RinnovoArrivato a ormai un anno di scadenza del suo contratto con il club di De Laurentiis, il difensore ha risposto alle domande sul suo futuro: “Non voglio mentirvi, non so cosa accadrà nel mio futuro. In questo periodo in Nazionale non ho avuto modo di parlare con nessuno della questione, ero ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 8 giugno 2022) Archiviata un’altra stagione con il, Kalidou “K2”si affaccia a programmare le uscite con la sua nazionale, il Senegal, per concludere la stagione e finalmente partire in vacanza. Proprio dal ritiro della nazionale africana, il capitano in pectore degli azzurri ha avuto modo di poter parlare della situazione contrattuale che lo lega al capoluogo campano e di quali sono gli sviluppi in merito ad un probabile rinnovo o, nella malaugurata ipotesi per i tifosi azzurri, di un suo addio.RinnovoArrivato a ormai un anno di scadenza del suo contratto con il club di De Laurentiis, il difensore ha risposto alle domande sul suo futuro: “Non voglio mentirvi, non so cosa accadrà nel mio futuro. In questo periodo in Nazionale non ho avuto modo di parlare con nessuno della questione, ero ...

Advertising

infoitsport : Napoli, senti Koulibaly: 'Adesso penso al Senegal, poi vado in vacanza. Non mento, non so cosa accadrà nel mio futu… - infoitsport : Napoli, senti Koulibaly: “Non so cosa accadrà nel mio futuro” - willarabbin : RT @cmdotcom: #Napoli, senti #Koulibaly: 'Adesso penso al Senegal, poi vado in vacanza. Non mento, non so cosa accadrà nel mio futuro' http… - MatMaz72 : RT @cmdotcom: #Napoli, senti #Koulibaly: 'Adesso penso al Senegal, poi vado in vacanza. Non mento, non so cosa accadrà nel mio futuro' http… - Fidanzaluca02 : #Napoli, senti #Koulibaly: 'Adesso penso al Senegal, poi vado in vacanza. Non mento, non so cosa accadrà nel mio futuro' -