Musicultura | allo Sferisterio di Macerata la finalissima con Enrico Ruggeri e Veronica Maya

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Emit, Isotta, Cassandra Raffaele, Valeria Sturba, The Morbelli, Martina Vinci, Yo, Yosh Whale: sono questi gli otto vincitori della XXXIII edizione di, il Festival della canzone popolare e d’autore, che si esibirannodi, simbolo delle Marche, il 24 e il 25 giugno prossimi. Già da stasera sarà possibile familiarizzare con le canzoni degli otto superfinalisti e con le loro storie, sintonizzandosi su Rai Radio 1, che trasmetterà in diretta dalla Sala A di via Asiago a partire dalle 21, il loro concerto rigorosamente live con Duccio Pasqua, Marcella Sullo e John Vignola in conduzione. “Rai Radio 1 oltre a fare informazione – spiega il Andrea Vianello, direttore Giornale Radio e Radio Uno, presentando la manifestazione nella sede Rai di via Asiago – la Rai è la casa di ...