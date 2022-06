Mortalità in aumento a Roma e Milano: nel 2050 fino a 8% in più. “Colpa del cambiamento climatico e degli agenti inquinanti” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Rischio Mortalità al 2050 in aumento a Roma e Milano, rispettivamente dell’8% e del 6%. Colpa di una combinazione di temperature crescenti, dovute al cambiamento climatico, e della concentrazione di inquinanti nell’aria, come l’ozono e il PM10. È quanto emerge da uno studio realizzato da 11 ricercatori Enea e pubblicato su Science Direct. “Roma ha temperature più miti, un basso livello di umidità e alti livelli di ozono, mentre Milano, che si trova in una delle aree più inquinate d’Europa come la Pianura Padana, è esposta a temperature più fredde, ha un tasso di umidità più alto e venti più moderati, insieme ad alti livelli di PM10“, spiega Maurizio Gualtieri, ricercatore del Laboratorio Inquinamento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Rischioalin, rispettivamente dell’8% e del 6%.di una combinazione di temperature crescenti, dovute al, e della concentrazione dinell’aria, come l’ozono e il PM10. È quanto emerge da uno studio realizzato da 11 ricercatori Enea e pubblicato su Science Direct. “ha temperature più miti, un basso livello di umidità e alti livelli di ozono, mentre, che si trova in una delle aree più inquinate d’Europa come la Pianura Padana, è esposta a temperature più fredde, ha un tasso di umidità più alto e venti più moderati, insieme ad alti livelli di PM10“, spiega Maurizio Gualtieri, ricercatore del Laboratorio Inquinamento ...

