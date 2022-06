Morata - Juve, la svolta potrebbe essere un nuovo prestito oneroso (Di mercoledì 8 giugno 2022) Juve e Atletico Madrid a confronto, i bianconeri lavorano per trattenere Morata a Torino. Bisogna trovare la quadra, ma c'è la buona predisposizione di tutti a trovare l'incastro: Madama non può ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 8 giugno 2022)e Atletico Madrid a confronto, i bianconeri lavorano per trattenerea Torino. Bisogna trovare la quadra, ma c'è la buona predisposizione di tutti a trovare l'incastro: Madama non può ...

Advertising

romeoagresti : Proseguono i contatti tra #Juve e #Atleti per #Morata: i Colchoneros, al momento, non aprono a eventuali contropart… - Gazzetta_it : Juve-Atletico, Morata per Kean si può fare. E spunta De Paul #calciomercato - _Morik92_ : Su #Morata, ieri l'incontro con l'#Atleti. L'opzione d'acquisto scade il 15, i 'Colchoneros' non vogliono scambi o… - hbk_89 : RT @mirkonicolino: #Cerezo, presidente #AtleticoMadrid, a Onda Madrid: '#Morata? Ha un contratto con la #Juve e finché la Juve non dice se… - mirkonicolino : #Cerezo, presidente #AtleticoMadrid, a Onda Madrid: '#Morata? Ha un contratto con la #Juve e finché la Juve non dic… -