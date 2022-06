Milano | abusi su pazienti | ordinanza ' medico senza scrupoli | sfruttava fragilità pazienti'

(Di mercoledì 8 giugno 2022), 8 giu. (Adnkronos) - Marco D'Annunzio, 43 anni, il(dimissionario) dell'Ats diarrestato per violenza sessuale nei confronti di sei giovani, è un uomo spregiudicato, privo di qualsiasi scrupolo. Lo sostiene il gip diGiulio Fanales nell'con cui ha disposto i domiciliari per l'uomo. Approfittando della paura delleha messo in atto condotte di particolare "gravità e crudeltà, subdole e ricattatorie" nonostante gli ammonimenti del responsabile del centro. L'indagine, coordinata dal V Dipartimento della procura, riguarda presuntiche dirigenteinfettivologo avrebbe commesso tra l'agosto 2021 e il febbraio 2022. Per il giudice l'indagato ...

...servizio in un'importante struttura sanitaria pubblica dell'Ats della città metropolitana di... che per prima ha descritto gli abusi subiti, tratteggiando il modus operandi del presunto ... Si cercano possibili altre vittime e per questo la polizia di Milano chiede di rivolgersi al numero 0254332520. Avrebbe sfruttato la sua posizione per abusare sessualmente di sei giovani donne sue ... le indagini "A carico del medico – spiega un comunicato della procura di Milano – sussistono gravi indizi di colpevolezza con riferimento a una sequenza di violenze sessuali – abusi fisici ...