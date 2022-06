Milan, Cardinale presto in Italia per i rinnovi di Maldini e Massara (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nelle prossime settimane Gerry Cardinale tornerà a Milano per siglare i rinnovi di Frederic Massara e Paolo Maldini, in scadenza a fine mese Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nelle prossime settimane Gerrytornerà ao per siglare idi Frederice Paolo, in scadenza a fine mese

Advertising

acmilan : ??? 'An honour and a privilege to be welcomed to the Milan family' Gerry Cardinale shares his thoughts and impressio… - Gazzetta_it : Cardinale ha firmato: il Milan passa da Elliott a RedBird - AntoVitiello : Gerry #Cardinale a cena in Duomo ??? (immagini @MilanNewsit). Domani l'ufficialità del signing tra #RedBird ed… - infoitsport : Stadio Milan, Scaroni: “Progetto a Sesto ancora indietro, deciderà Cardinale” - PianetaMilan : @acmilan, @FT: “Ecco le ambizioni di Gerry #Cardinale” #ACMilan #Milan #SempreMilan -