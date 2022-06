Meghan e Harry umiliati in pubblico da William e Kate: il gesto sfuggito a tutto (Di mercoledì 8 giugno 2022) Harry e Meghan sarebbero stati snobbati da William e Kate nei giorni in cui si è festeggiato il Giubileo di Platino della regina Elisabetta: pare che i duchi di Sussex avessero invitato i duchi di Cambridge e i loro tre figli, George, Charlotte e Louis, alla piccola festa organizzata per il primo compleanno di Lilibet. Il futuro erede al trono e sua moglie, però, avrebbero declinato l'invito. Si sarebbe trattato di un semplice picnic in giardino al Frogmore Cottage con amici intimi e familiari. Pare che l'invito da parte di Meghan e Harry fosse anche un'offerta di pace dopo le ostilità e le discussioni dell'ultimo periodo. Ma Kate e William avrebbero comunque rifiutato. Pare, infatti, che fossero impegnati ad assistere alle prove del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022)sarebbero stati snobbati danei giorni in cui si è festeggiato il Giubileo di Platino della regina Elisabetta: pare che i duchi di Sussex avessero invitato i duchi di Cambridge e i loro tre figli, George, Charlotte e Louis, alla piccola festa organizzata per il primo compleanno di Lilibet. Il futuro erede al trono e sua moglie, però, avrebbero declinato l'invito. Si sarebbe trattato di un semplice picnic in giardino al Frogmore Cottage con amici intimi e familiari. Pare che l'invito da parte difosse anche un'offerta di pace dopo le ostilità e le discussioni dell'ultimo periodo. Maavrebbero comunque rifiutato. Pare, infatti, che fossero impegnati ad assistere alle prove del ...

