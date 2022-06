M5S, Conte: “Giarrusso lasci incarico di eurodeputato” (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Dino Giarrusso deve lasciare il suo incarico da eurodeputato secondo il leader M5S Giuseppe Conte. “Non entro nella valutazioni dei singoli che hanno abbandonato il Movimento cinque Stelle e in particolare dei singoli che avevano dichiarato che quando si lascia il Movimento 5 stelle si lasciano anche gli incarichi in questo caso, di europarlamentare che si sono ottenuti tramite il movimento cinque stelle”, ha affermato l’ex premier “Non volevo fare nessuna polemica con la Meloni, per quanto riguarda il conflitto bellico che è una cosa seria e la nostra posizione è molto chiara: dobbiamo lavorare per un negoziato di Pace”, ha detto ancora Conte arrivando a Messina, conversando con i giornalisti prima di un incontro alla Camera di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Dinodeveare il suodasecondo il leader M5S Giuseppe. “Non entro nella valutazioni dei singoli che hanno abbandonato il Movimento cinque Stelle e in particolare dei singoli che avevano dichiarato che quando sia il Movimento 5 stelle siano anche gli incarichi in questo caso, di europarlamentare che si sono ottenuti tramite il movimento cinque stelle”, ha affermato l’ex premier “Non volevo fare nessuna polemica con la Meloni, per quanto riguarda il conflitto bellico che è una cosa seria e la nostra posizione è molto chiara: dobbiamo lavorare per un negoziato di Pace”, ha detto ancoraarrivando a Messina, conversando con i giornalisti prima di un incontro alla Camera di ...

