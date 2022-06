Lotta alla mafia: l’appello ai candidati Sindaco di Sabaudia, San Felice Circeo, Gaeta, Ventotene e Ponza (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma – “Riteniamo utile e doveroso, in ossequio a quella legalità a cui quanti si candidano a gestire la cosa pubblica dovrebbero ispirarsi, fornire un contributo agli amministratori che vogliano con onestà gestire un ente locale e creare un argine alla presenza in loco di ‘sodalizi criminali autoctoni e ben strutturati, nonché di proiezioni di organizzazioni calabresi, campane e siciliane’ che da anni, come denunciato dalla DIA, nella sua ultima relazione semestrale, concludono affari sul territorio”. Così, in una breve nota, l’Associazione Caponnetto lancia un appello a tutti i candidati Sindaco del territorio pontino, chiedendo loro “che ci leggono per conoscenza, di aderire al nostro appello”. Clicca qui per leggere l’appello ai candidati Sindaco Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma – “Riteniamo utile e doveroso, in ossequio a quella legalità a cui quanti si candidano a gestire la cosa pubblica dovrebbero ispirarsi, fornire un contributo agli amministratori che vogliano con onestà gestire un ente locale e creare un arginepresenza in loco di ‘sodalizi criminali autoctoni e ben strutturati, nonché di proiezioni di organizzazioni calabresi, campane e siciliane’ che da anni, come denunciato dDIA, nella sua ultima relazione semestrale, concludono affari sul territorio”. Così, in una breve nota, l’Associazione Caponnetto lancia un appello a tutti idel territorio pontino, chiedendo loro “che ci leggono per conoscenza, di aderire al nostro appello”. Clicca qui per leggereai

Advertising

GiuseppeConteIT : Oggi a Borgo Vecchio, a #Palermo, ho incontrato cittadini e imprenditori che si sono ribellati alla mafia. Avevo as… - Peppenordafric1 : RT @GiuseppeConteIT: Oggi a Borgo Vecchio, a #Palermo, ho incontrato cittadini e imprenditori che si sono ribellati alla mafia. Avevo assun… - criscuolo_m : RT @_Carabinieri_: ll Gen. C.A. Enzo Bernardini assume il comando dell’Interregionale #Carabinieri Podgora. Subentra al Gen. C.A. Carmelo B… - DANIELEALOFAN : Dopo l’intervista rilasciata alla BBC vi confermo che le contendenti nella lotta al titolo iridato rimangono Redbul… - pierremele70 : RT @bragachiara: La destra, che in ???? vota per frenare la lotta alla crisi climatica ritardando obiettivi #Fitfor55, in ???? esulta e tenta d… -