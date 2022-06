L’occhio Usa torna sulla Cambogia: ancora allarme per la base navale cinese (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’allargamento della sfera di influenza cinese nel Sud-est asiatico, in quella regione che per gli Stati Uniti è parte del più ampio settore dell’Indo-Pacifico, è un tema che a Washington non ha mai smesso di essere al centro dell’attenzione. La guerra in Ucraina ha attirato inevitabilmente l’attenzione della stampa internazionale così come dell’amministrazione americana, impegnata InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’allargamento della sfera di influenzanel Sud-est asiatico, in quella regione che per gli Stati Uniti è parte del più ampio settore dell’Indo-Pacifico, è un tema che a Washington non ha mai smesso di essere al centro dell’attenzione. La guerra in Ucraina ha attirato inevitabilmente l’attenzione della stampa internazionale così come dell’amministrazione americana, impegnata InsideOver.

Advertising

vinnydelux : @ale_dibattista @diMartedi Mi complimento con te, argomenti in modo intelligente, se ti documenti di più sulle orig… - MikeZapMG : @Cri10872801 Occhio che l'acqua non c'è e costa cara (da bere) Usa sapone per acqua desalinizzata. Divertiti - occhio_notizie : Avrebbe trovato l'arma carica per terra, in una busta, ha puntato e fatto fuoco verso il genitore che stava giocand… - Lorenzo48985128 : @ProVitaFamiglia USA 2022: Una bambina partecipa a uno spettacolo erotico di travestiti sotto l’occhio divertito de… - mb_jpg : @Scimmiapelatina Qualche idea: ? un bel libro di fotografia: L’occhio del fotografo - Michael Freeman. ? un album… -