LIVE Berrettini-Albot 6-2 4-6 4-1, ATP Stoccarda 2022 in DIRETTA: arriva il break azzurro nel quarto gioco (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GAME Berrettini, 4-1. Non è un ace poiché Albot sfiora un po’ la palla, ma conta il punto: allunga l’azzurro. 40-15 Clavata di dritto di Berrettini, Albot ci mette la racchetta ma non può niente. Due palle del 4-1. 30-15 Ancora l’ace di Matteo! Numero 18 per lui! 15-15 Brutta risposta del moldavo sulla seconda di Berrettini. 0-15 Gioca sulla linea Albot, per chiudere il punto a rete. break Berrettini! 3-1! Risposta in back al corpo dell’azzurro, moldavo sorpreso e manda lungo il rovescio! 15-40 E finalmente Matteo! Prende in mano lo scambio, fa correre Albot e chiude con il dritto inside out! Due palle ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGAME, 4-1. Non è un ace poichésfiora un po’ la palla, ma conta il punto: allunga l’. 40-15 Clavata di dritto dici mette la racchetta ma non può niente. Due palle del 4-1. 30-15 Ancora l’ace di Matteo! Numero 18 per lui! 15-15 Brutta risposta del moldavo sulla seconda di. 0-15 Gioca sulla linea, per chiudere il punto a rete.! 3-1! Risposta in back al corpo dell’, moldavo sorpreso e manda lungo il rovescio! 15-40 E finalmente Matteo! Prende in mano lo scambio, fa correree chiude con il dritto inside out! Due palle ...

