LIVE Berrettini-Albot 2-1, ATP Stoccarda 2022 in DIRETTA: rientro vincente per l’azzurro, ora Sonego? (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI Berrettini 15.16 Si chiude qui la DIRETTA LIVE della sfida tra Matteo Berrettini e Radu Albot, con l’azzurro vincitore in tre set. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con OA Sport! 15.15 Ora per Berrettini ci sarà uno tra Jan-Lennard Struff e Lorenzo Sonego: possibile dunque un derby ai quarti di finale. 15.13 Risaltano all’occhio i 21 ace di Matteo, ma si è comportato molto bene con la prima, vincendo l’80% dei punti (48/60): nell’unico set in cui è sceso sotto il 70% di prime, si è ritrovato ad inseguire. 15.11 “Un match difficile, grazie a tutti di essere venuti qui. Albot è un avversario solido, gioca ogni punto. Lo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DI15.16 Si chiude qui ladella sfida tra Matteoe Radu, convincitore in tre set. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con OA Sport! 15.15 Ora perci sarà uno tra Jan-Lennard Struff e Lorenzo: possibile dunque un derby ai quarti di finale. 15.13 Risaltano all’occhio i 21 ace di Matteo, ma si è comportato molto bene con la prima, vincendo l’80% dei punti (48/60): nell’unico set in cui è sceso sotto il 70% di prime, si è ritrovato ad inseguire. 15.11 “Un match difficile, grazie a tutti di essere venuti qui.è un avversario solido, gioca ogni punto. Lo ...

