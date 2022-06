La proposta di Beppe Grillo | usiamo gli insetti nei menù delle mense scolastiche

(Di mercoledì 8 giugno 2022) "Ci sono circa 2.000 specie dicommestibili in tutto il mondo, molti dei quali ricchi di proteine, come larve di mosca, vermi della farina, grilli, locuste, eccetera": esordisce così il fondatore del Movimento Cinquestelle,, sul suo blog. "Questi- si legge nell'articolo - possono offrire un’alternativa sostenibile alle proteine ??tradizionali presenti nella carne e nella soia. Ciò potrebbe contribuire a ridurre i 64 milioni di tonnellate di anidride carbonica emesse ogni anno dalla produzione e dal consumo di prodotti a base di carne". L'iniziativa è partita dalla Gran Bretagna e va avanti dal 2020: un team di accademici dell’Università di Cardiff e dell’UWE di Bristol, in collaborazione con la Bug Farm Food, stanno sperimentando pasti a base diper i bambini ...

amanda98735991 : Non so' se l'insetto ha telefonato anche a voi:'La proposta di Beppe Grillo usiamo gli insetti nei menù delle mense… - AntoniodiTrento : L'On. @salv_de_meo interviene sulla 'stramba' proposta di Beppe Grillo #dietamediterranea #cibobuono #mangiaresano - Margher12930839 : @GiuseppeConteIT Avalla gli insetti quale pranzo nelle scuole dei bambini italiani? Al suo li farebbe servire? La p… - salv_de_meo : Insetti ai bambini nelle mense: è la proposta di @beppe_grillo che sminuisce così la dieta mediterranea, la più sal… - hevalwoland : @capuanogio La proposta di Don Beppe; -

