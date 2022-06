Inclusione socio-lavorativa della popolazione ucraina, finanziati quattro progetti a Latina (Di mercoledì 8 giugno 2022) Latina – La Regione Lazio, con determinazione n. G07165 del 3 giugno 2022, ha approvato quattro proposte progettuali presentate dalle cooperative sociali “Ninfea”, “Il Quadrifoglio”, “Karibu” e “Agenzia per l’Inclusione e i Diritti” nell’ambito dell’Avviso “Realizzazione di interventi e di reti per la presa in carico e l’Inclusione socio-lavorativa della popolazione ucraina sul territorio della Regione Lazio”, per un finanziamento complessivo di 1 milione 151mila euro. Con le quattro cooperative sociali ammesse a finanziamento si avvierà da subito un coordinamento comunale per offrire opportunità e sostegno ai tanti rifugiati giunti dall’ucraina e seguiti già dai Servizi Sociali del ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 8 giugno 2022)– La Regione Lazio, con determinazione n. G07165 del 3 giugno 2022, ha approvatoproposte progettuali presentate dalle cooperative sociali “Ninfea”, “Il Quadrifoglio”, “Karibu” e “Agenzia per l’e i Diritti” nell’ambito dell’Avviso “Realizzazione di interventi e di reti per la presa in carico e l’sul territorioRegione Lazio”, per un finanziamento complessivo di 1 milione 151mila euro. Con lecooperative sociali ammesse a finanziamento si avvierà da subito un coordinamento comunale per offrire opportunità e sostegno ai tanti rifugiati giunti dall’e seguiti già dai Servizi Sociali del ...

