Impara a lasciare andare in fantasmi

Impara a lasciare andare i fantasmi (Di mercoledì 8 giugno 2022) La verità è che per quanto ci sforziamo di vivere nel presente e di camminare alla conquista del futuro e della nostra felicità, alcuni tormenti sono destinati a esistere e a insistere, e a tenerci inevitabilmente ancorate alle cose che sono state e che non sono più. Sono i fantasmi del nostro passato, quelli che assumono forme a noi conosciute, ma comunque indecifrabili. Sono gli amori che non si possono dimenticare, le amicizie perdute, le cicatrici indelebili che tornano a sanguinare, sono i rimpianti e i rimorsi di ciò che poteva essere e che invece non è stato. Calamite potentissime che ci sottraggono dalla realtà per trasportarci lì, tra i ricordi e tra i traumi, tra quei sentimenti che pensavamo avessimo seppellito nei meandri del cuore e tra le esperienze che invece, a distanza di anni, riaffiorano nella mente come ossessioni dalle quali non sappiamo ...

