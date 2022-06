Il Lebowski è dei suoi tifosi e non gioca per i soldi (Di mercoledì 8 giugno 2022) A Firenze c’è una cooperativa sportiva basata sulla partecipazione di tutti, fuori dalle logiche del mercato e della spettacolarizzazione. Il Centro storico Lebowski è diventato il simbolo di un possibile cambiamento. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 8 giugno 2022) A Firenze c’è una cooperativa sportiva basata sulla partecipazione di tutti, fuori dalle logiche del mercato e della spettacolarizzazione. Il Centro storicoè diventato il simbolo di un possibile cambiamento. Leggi

Advertising

pef_lebowski : @spighissimo UNA TESTADICAZZO patavina, avvocata dei preti e vescovi, è una autentica vergogna nazionale ASPETTIAMO… - krug_lebowski : @MaliceCallas Il fatto è che ci sono stati disservizi gravi,a volte non funziona il pagamento delle bollette online… - pef_lebowski : @DonatoMarinelli @angygel22 @lucy_esposito @ValerioLivia @SuttoraM @giusyoni @AlmiraUva @lagatta4739 @Hakflak… - NikSovversivo : @pef_lebowski @spighissimo per farsi capire da questi buchi del culo basta dire che se a me mettessero in una lista… - krug_lebowski : Dovrei cominciare la fisioterapia, ma ho chiesto si spostarla tra un mese perché sarò impegnato tutto il mese con i… -