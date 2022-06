Il Green Deal va in pezzi. La maggioranza Ursula si spacca sulla quota di emissioni (Di mercoledì 8 giugno 2022) All’improvviso è diventato chiaro quanto sarà difficile e caotico trovare un accordo nell’Unione europea sul Green Deal e le misure necessarie a tagliare le emissioni del 5... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 8 giugno 2022) All’improvviso è diventato chiaro quanto sarà difficile e caotico trovare un accordo nell’Unione europea sule le misure necessarie a tagliare ledel 5... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

repubblica : Ue, colpo alla Commissione sul Green Deal: la maggioranza Ursula si spacca sullo stop ai motori a benzina e diesel… - repubblica : Ue, colpo alla Commissione sul Green Deal: la maggioranza Ursula si spacca su riforma degli Ets e carbon tax [dal n… - TgLa7 : #TransizioneEcologica Al voto 8 dossier del pacchetto #Fitfor55 del New Green Deal con il quale la commissione si i… - rob_rizzo87 : RT @marcobreso: THE GREEN NO-DEAL ?? La maggioranza Ursula al Parlamento europeo va in frantumi sul Green Deal, che era il cavallo di batta… - MrEfis79 : RT @repubblica: Ue, colpo alla Commissione sul Green Deal: la maggioranza Ursula si spacca sullo stop ai motori a benzina e diesel nel 2035… -